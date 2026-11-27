«Челси» и «Тоттенхэм» могут побороться за защитника «Вольфсбурга» — TEAMtalk
«Челси», «Тоттенхэм» и «Фулхэм» следят за правым защитником «Вольфсбурга» Саэлем Кумбеди. Об этом сообщает TEAMtalk.
По информации источника, европейские скауты считают 21-летнего футболиста ярким примером современного крайнего защитника, обладающего атлетизмом, скоростью и выносливостью, позволяющими постоянно создавать атакующие моменты, сохраняя при этом агрессивную игру в обороне, необходимую на самом высоком уровне.
Француз играет за «Вольфсбург» с января 2026 года. Действующее трудовое соглашение Кумбеди с кл