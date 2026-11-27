«Краснодар» проявил интерес к крайнему нападающему «Атлетико Паранаэнсе» Леозиньо, однако бразильский клуб отклонил предложение чёрно-зелёных, поскольку посчитал низкой сумму потенциального трансфера 27-летнего вингера. Команда из Куритибы отказалось развивать сделку дальше. Об этом сообщает журналист Моник Вивела на странице в социальной сети X.

В 2026 году Леозиньо принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно инфор