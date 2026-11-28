Полузащитник «Барселоны» Педри вспомнил, как познакомился с экс-нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси. 24-летний футболист находится в каталонском клубе с 2020 года.

«Это Лео. Он правда передо мной. Я потерял дар речи. Я пытался представиться, но не помню, что сказал. Лео улыбнулся мне, сказал, чтобы я расслабился, и проводил меня в раздевалку. Это забавно, потому что я приехал в то же время, что и Тринкау, и в течение нескольких дней мы оставались в спортзале после тренировки, потому что нам было слишком стыдно входить в раздевалку с