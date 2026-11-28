У «Челси» при Алонсо больше поражений, чем побед в АПЛ
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Лондонский «Челси» уступил «Ноттингем Форест» со счётом 2:3 в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги. Для команды Хаби Алонсо это поражение стало уже шестым в текущем чемпионате.
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
27 ноября 2026, пятница. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 2
Челси
Лондон
1:0 Жезус – 5' 2:0 Гиббс-Уайт – 51' 2:1 Эмега – 54' 3:1 Гиббс-Уайт – 72' 3:2 Эмега – 89'
Таким образом, в 12 матчах АПЛ «синие» одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. В отчётной игре дублем в составе хозяев отметился Морган Гиббс-Уайт, а у гостей два мяча забил Эмега.
На данный момент «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. При этом лондонцы провели на один матч больше, чем их ближайшие конкуренты. По итогам текущего тура команда может опуститься на 13-ю строчку.
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