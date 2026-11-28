У «Челси» при Алонсо больше поражений, чем побед в АПЛ

Лондонский «Челси» уступил «Ноттингем Форест» со счётом 2:3 в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги. Для команды Хаби Алонсо это поражение стало уже шестым в текущем чемпионате.

Таким образом, в 12 матчах АПЛ «синие» одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. В отчётной игре дублем в составе хозяев отметился Морган Гиббс-Уайт, а у гостей два мяча забил Эмега.

На данный момент «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. При этом лондонцы провели на один матч больше, чем их ближайшие конкуренты. По итогам текущего тура команда может опуститься на 13-ю строчку.