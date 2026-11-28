У Алонсо шесть поражений в 15 матчах «Челси» — столько же было в «Реале» за 34 игры

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо потерпел столько же поражений в первых 15 матчах во главе лондонского клуба во всех турнирах (шесть), сколько и за 34 матча на посту наставника мадридского «Реала» (шесть).

«Синие» уступили «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:3. Для Алонсо это поражение стало уже шестым в текущем розыгрыше чемпионата Англии. В 12 играх АПЛ «Челси» одержал пять побед, один раз сыграл вничью и шесть раз уступил.

Отмечается, что команда Алонсо потерпела поражение в пяти из шести последних матчей во всех турнирах. Из-за этих результатов «Челси»