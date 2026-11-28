«А они сами!» Энрике высказался об игре «ПСЖ» на стандартах и об универсальности игроков

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями об универсальности игроков красно-синих, а также отреагировал на успешную игру футболистов парижан на стандартных положениях.

«На данный момент мы лучшая команда при стандартных положениях, как в защите, так и в нападении. Это источник гордости, как и всегда, когда мы говорим о нашей команде. Я рад видеть, что забивают все: защитники, полузащитники и нападающие.