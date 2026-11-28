Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона заявил, что не сожалеет об ударе болельщика «Кристал Пэлас», который он нанёс в 1995 году.

Напомним, инцидент произошёл в январе 1995 года. Французский форвард в прыжке через рекламные щиты ударил фаната соперников ногой, за что был дисквалифицирован на девять месяцев.

«Люди ждут, что я скажу: «О, я сожалею об этом». Нет, я не жалею. Если я о чём-то и жалею, так это о том, что не ударил его в другое место», — приводит слова Кантона The Guardian.

По словам бывшего футболиста, его удар в стиле кунг-фу сильно критиковали, особенно журналисты. Однако со временем отношение к этому эпизоду изменилось.

«Но теперь он стал [скорее положительным] символом. Так что я изменил отношение», — добавил Кантона.