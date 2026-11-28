«Лидс Юнайтед» объявил о продлении контракта с японским полузащитником Ао Танакой. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

Танака присоединился к английскому клубу в 2024 году, перейдя из «Фортуны» (Дюссельдорф). В дебютном сезоне он провёл 43 матча в Чемпионшипе, помог команде завоевать чемпионский титул и был признан игроками клуба лучшим футболистом сезона. Также полузащитник получил награду за лучший гол сезона.

После выхода «Лидса» в Премьер-лигу японец дебютировал в матче с «Эвертоном». В прошлом сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и помог команде занять 14-е место в чемпионате Англии. Дважды Танака отличился в Премьер-лиге — в играх с «Челси» и «Ливерпулем», ещё два гола забил в Кубке Англии, где «Лидс» дошёл до полуфинала.

В текущем сезоне полузащитник пр