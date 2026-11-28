«Лилль» объявил о продлении контракта с 19-летним французским полузащитником Этаном Мбаппе, братом форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Соглашение с игроком молодёжной сборной Франции рассчитано до 2029 года — на два сезона дольше предыдущего.

Мбаппе перешёл в «Лилль» летом 2024 года из «Пари Сен-Жермен» и 4 июля подписал первый профессиональный контракт с командой. В своём дебютном сезоне он провёл 14 матчей. В сезоне-2025/2026 футболист принял участие в 22 встречах, забил три гола и отметился результативными передачами.

В текущем сезоне-2026/2027 на счету 19-летнего игрока 12 матчей во всех турнирах, два забитых мяча и три голевые передачи. В сентябре 2026 года Мбаппе также дебютировал за молодёжную сборную Франции.