19-летний французский полузащитник Этан Мбаппе прокомментировал новое соглашение с «Лиллем», рассчитанное до 2029 года.

«Для меня продление контракта — огромное удовлетворение и большая гордость. Я очень рад продолжить свой путь в «Лилле». Надеюсь, впереди у нас ещё много хороших моментов, подобных тому, который мы недавно пережили в матче с «Баварией».

Я очень благодарен клубу за то, что он всегда поддерживал меня и не оставлял без внимания даже во время моих травм. Мне здесь комфортно, созданы очень хорошие условия для развития. Я очень счастлив. Теперь я хочу продолжать расти и прогрессировать, а также, надеюсь, выигрывать трофеи вместе с клубом», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.