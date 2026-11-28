Расписание матчей 16-го тура чемпионата России — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 28 ноября, стартует 16-й тур Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 16-го тура РПЛ (время московское):
Суббота, 28 ноября:
14:00. «Рубин» – «Акрон»;
16:30. ЦСКА – «Зенит»;
19:00. «Балтика» – «Ахмат».
Воскресенье, 29 ноября:
13:00. «Оренбург» – «Родина»;
15:15. «Ростов» – «Краснодар»;
17:30. «Крылья Советов» – «Динамо» Москва;
19:45. «Локомотив» – «Динамо» Махачкала.