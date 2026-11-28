«Где я, что я здесь делаю»? Бевеев — о первых матчах за сборную России

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев оценил свой прогресс за год в сборной России.

— Сборная как-то изменила тебя за год с первого вызова?

— Да. Я прибавил в понимании игры, ментальности. Стал больше верить в себя: теперь знаю, что могу играть в любой футбол. В отличный от того, в который играю в клубе, при этом с лучшими игроками страны.

Все тут относятся к играм с полной отдачей, да и на тренировках все друг друга бьют – конкуренция ощущается. Я чувствую, что жизнь в сборной есть.

— Ты говорил, что при гим