Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, состоятся три матча 16-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 28 ноября (время московское):

14:00. «Рубин» – «Акрон»;

16:30. ЦСКА – «Зенит»;

19:00. «Балтика» – «Ахмат».

После 15 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо», набравшее 32 очка. На второй строчке — санкт-петербургский «Зенит», у которого 31 очко. Следом идут «Спартак» (30 очков), «Краснодар» (27) и ЦСКА (26). В зоне вылета находятся «Акрон» (12) и «Факел» (9).