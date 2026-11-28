Бевеев ― о «Балтике» в этом сезоне: кто-то думает, что можно на прямых стоять

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев оценил обстановку в команде в нынешнем сезоне и поделился наблюдениями о работе главного тренера Андрея Талалаева.

— Талалаев изменился после успеха в прошлом сезоне?

— Нет. Настроение может быть разным, но подход остался тот же.

— Чему он тебя научил?

— Что надо доверять подготовительному периоду. У него одни из самых тяжёлых сборов, которые я проходил, но это даёт результат. Талалаев учит дорабатывать, падать, вставать и катиться.

В прошлом сезоне каждый из нас мог друг на друга положиться, все пластались и страховали друг друга.

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