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21:00
Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 28 ноября
20:59
«С Соболевым пойдём, пару стендапов запишем». Глушенков — после дубля в ворота ЦСКА
20:56
«Балтика» победила «Ахмат» в матче РПЛ с двумя удалениями
20:43
Соболев — после разгрома ЦСКА: Круговым довольна команда сегодня? Вопросики есть к нему
20:28
Голы Соболева, Глушенкова и Кругового — в видеообзоре матча ЦСКА — «Зенит»
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20:18
Соболев выложил ИИ-фото, на котором с Глушенковым смеётся над стендапом Кругового
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20:12
Дивеев — о стендапе Кругового: у меня есть граница, что говорить, а что — нет
19:47
Дивеев высказался о сравнении Глушенкова и Соболева с Ямалем и Рафиньей
19:37
Первый гол в матче ЦСКА — «Зенит» записали на Соболева
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Соболев выложил ИИ-фото, на котором с Глушенковым смеётся над стендапом Кругового
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«С Соболевым пойдём, пару стендапов запишем». Глушенков — после дубля в ворота ЦСКА
20:12
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19:56
Форвард ЦСКА Мусаев: хотелось забить ещё гол «Зениту», чтобы держать своё лицо
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Пари Сен-Жермен — Лорьян. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 16-й тур
16:30
ЦСКА
–
Зенит
1 : 4
Окончен
19:00
Балтика
–
Ахмат
1 : 0
2-й тайм, 72'
Англия — Премьер-лига. 12-й тур
18:00
Лидс Юнайтед
–
Ковентри Сити
3 : 0
Окончен
18:00
Манчестер Юнайтед
–
Брентфорд
0 : 4
Окончен
20:30
Ипсвич Таун
–
Астон Вилла
0 : 0
1-й тайм, 2'
Испания — Ла Лига. 14-й тур
16:00
Бетис
–
Райо Вальекано
0 : 1
Окончен
18:15
Малага
–
Атлетик Б
3 : 4
Окончен
20:30
Эльче
–
Атлетико М
0 : 0
1-й тайм, 1'
23:00
Реал Мадрид
–
Алавес
Не начался
Италия — Серия А. 13-й тур
17:00
Фрозиноне
–
Парма
3 : 0
Окончен
20:00
Торино
–
Лацио
0 : 0
1-й тайм, 30'
22:45
Интер М
–
Дженоа
Не начался
Германия — Бундеслига. 11-й тур
17:30
Майнц
–
Унион
2 : 1
Окончен
17:30
Кёльн
–
Эльферсберг
5 : 0
Окончен
17:30
Падерборн 07
–
Шальке-04
8 : 1
Окончен
17:30
Гамбург
–
Бавария
0 : 0
Окончен
20:30
Штутгарт
–
Айнтрахт Ф
0 : 0
1-й тайм, 2'
Франция — Лига 1. 12-й тур
19:15
Анже
–
Ланс
2 : 1
2-й тайм, 57'
22:45
Ле-Ман
–
Лилль
Не начался
22:45
Гавр
–
Страсбург
Не начался
22:45
Ницца
–
Труа
Не начался
22:45
ПСЖ
–
Лорьян
Не начался
Саудовская Аравия — Про-Лига. 13-й тур
15:15
Аль-Хазм
–
Аль-Наср
0 : 1
Окончен
17:20
Аль-Иттифак
–
Аль-Хиляль
1 : 3
Окончен
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Футбол
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Защитник ЦСКА Рейс: в матче с «Зенитом» всё пошло не так
Защитник ЦСКА Рейс: в матче с «Зенитом» всё пошло не так
Александр Ершов
28 ноября 2026, 19:49 МСК