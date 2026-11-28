Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев прокомментировал разгромную победу сине-бело-голубых над ЦСКА (4:1) в 16-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня класс наших игроков в атаке сказался. Ребята из ЦСКА, думаю, больше не будут говорить столько, потому что мы не говорили, а просто показывали. Погода? Бывало и холоднее, хорошо, что без мокрого снега. Морозненько, но после первых пяти минут ты уже забываешь.

Каждый игрок должен просто уметь здраво оценивать свои сильные и слабые качества. Стараться играть на сильных и совершенствовать слабые. Только здравая оценка самого себя поможет чувствовать себя уверенно в каждой игре, даже если она первая на профессиональном уровне», — сказал Москвичёв в эфире «Матч ТВ».