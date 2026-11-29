Бывший президент «Галатасарая» Бурак Элмас высказался о российском полузащитнике клуба Алексее Батракове.

«Мне очень понравился этот трансфер. Он молодой футболист, который принесёт «Галатасараю» пользу в долгосрочной перспективе. К тому же он очень талантливый и умный игрок.

Когда он только пришёл, я был удивлён уже после первого матча. Признаюсь, до этого я за ним не следил. Он ведь совсем молодой, но уже в первой игре, находясь среди звёздных футболистов «Галатасарая», которые выступают за клуб много лет, подсказывал трибунам, куда нужно отдавать мяч. Я тогда подумал: «Ничего себе, какая у