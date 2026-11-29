Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри оценил расстановку сил в борьбе за чемпионский титул английской Премьер-лиги.

«Сейчас только одна команда производит впечатление коллектива, который способен контролировать ход матчей, — это «Арсенал». На протяжении сезона мы постоянно обсуждаем новых претендентов на титул. Изначально многие считали, что у лондонцев практически нет соперников.

Затем «Манчестер Сити» одержал семь побед подряд, и все заговорили о нём как о главном фаворите. Однако теперь команда не выигрывает уже четыре матча кряду, и в числе основных претендентов оказался «Ливерпуль». При этом о «Брайтоне» говорят не так много, хотя он тоже сохраняет шансы на чемпионство.

Конечно, можно вспомнить игру с «Брайтоном» или отрезок продолжительностью в 25 минут во втором тайме встречи с «Ньюкаслом». Но в целом именно «Арсенал» демонстрирует наибольшую стабильность. Соперники то выходят на первый план, то теряют позиции. Кто в итоге станет чемпионом, пока сказать сложно, однако сейчас лондонцы выглядят наиболее надёжно», — приводит