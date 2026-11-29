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20:40
«Прочертили так, как прочертили». Булатов — об отменённом голе «Крыльев» в игре с «Динамо»
20:23
«Локомотив» — «Динамо» Мх: Комличенко забил ответный мяч железнодорожников на 31-й минуте
19:39
Фото: офсайд, из-за которого отменили гол «Крыльев Советов» в концовке матча с «Динамо»
19:29
«Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ
18:25
Кириченко высказался о ничьей «Ростова» с «Краснодаром», упомянув пенальти и Кордобу
18:08
«Всё по делу». Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Ростовом» в 16-м туре РПЛ
17:31
«Эмоциональный матч». Джонатан Альба — об игре «Родины» с «Оренбургом»
17:19
Тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении от «Родины»
17:15
«Ростов» и «Краснодар» не выявили победителя в южном дерби
15:47
Экс-игрок «Акрона» Вахтеев назначен исполняющим обязанности главного тренера команды
Официально
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19:29
«Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ
19:39
Фото: офсайд, из-за которого отменили гол «Крыльев Советов» в концовке матча с «Динамо»
18:33
«Локомотив» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ
19:07
Игроки «Динамо» Москва получили красные карточки в трёх матчах РПЛ подряд
18:52
«Крылья Советов» — «Динамо»: Касерес удалён с поля на 57-й минуте
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Олимпик Лион — Монако. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
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22:45 Мск
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 16-й тур
15:15
Ростов
–
Краснодар
1 : 1
Окончен
17:30
Крылья Советов
–
Динамо М
0 : 0
Окончен
19:45
Локомотив М
–
Динамо Мх
1 : 1
Перерыв
Англия — Премьер-лига. 12-й тур
15:00
Эвертон
–
Ливерпуль
1 : 1
Окончен
17:05
Кристал Пэлас
–
Халл Сити
2 : 3
Окончен
17:05
Брайтон энд Хоув Альбион
–
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Окончен
17:05
Фулхэм
–
Борнмут
1 : 2
Окончен
17:05
Сандерленд
–
Тоттенхэм Хотспур
0 : 2
Окончен
19:30
Арсенал
–
Манчестер Сити
1 : 1
2-й тайм, 48'
Испания — Ла Лига. 14-й тур
16:00
Валенсия
–
Осасуна
1 : 1
Окончен
18:15
Депортиво
–
Барселона
1 : 5
Окончен
20:30
Сельта
–
Вильярреал
0 : 1
1-й тайм, 6'
23:00
Реал Сосьедад
–
Севилья
Не начался
Италия — Серия А. 13-й тур
17:00
Сассуоло
–
Наполи
0 : 0
Окончен
20:00
Рома
–
Монца
3 : 0
1-й тайм, 37'
22:45
Комо
–
Ювентус
Не начался
Германия — Бундеслига. 11-й тур
17:30
Фрайбург
–
РБ Лейпциг
2 : 2
Окончен
19:30
Хоффенхайм
–
Аугсбург
0 : 4
Перерыв
21:30
Боруссия Д
–
Байер
Не начался
Франция — Лига 1. 12-й тур
17:00
Осер
–
Марсель
0 : 2
Окончен
19:15
Тулуза
–
Ренн
2 : 0
2-й тайм, 61'
22:45
Лион
–
Монако
Не начался
Россия — Лига Pari. 20-й тур
15:00
Нефтехимик
–
Нижний Новгород
0 : 0
Окончен
15:00
Ротор
–
КАМАЗ
1 : 0
Окончен
17:00
Спартак Кс
–
Челябинск
0 : 2
Окончен
Португалия — Примейра. 12-й тур
23:30
Порту
–
Спортинг
Не начался
Нидерланды — Эредивизия. 14-й тур
16:30
Фейеноорд
–
Аякс
1 : 1
Окончен
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Василий Иванов: Круговому не нужно обращать внимания на хейт от болельщиков «Зенита»