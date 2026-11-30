В воскресенье, 29 ноября, завершился 12-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.
Результаты матчей 12-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027
27 ноября, пятница:
«Брест» – «Париж» – 1:0.
28 ноября, суббота:
«Анже» – «Ланс» – 2:5;
«ПСЖ» – «Лорьян» – 2:0;
«Ницца» – «Труа» – 4:1;
«Гавр» – «Страсбург» – 1:3;
«Ле-Ман» – «Лилль» – 2:1.
29 ноября, воскресенье:
«Осер» – «Марсель» – 0:2;
«Тулуза» – «Ренн» – 3:2;
«Лион» – «Монако» – 1:3.
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ», у которого 29 очков за 12 матчей. Второе место занимает «Париж», набравший 23 очка. В топ-5 также входят «Марсель», «Брест» и «Лилль» (по 21). «Монако» (20), за который выступает российский полузащитник Александр Головин, располагается на восьмой строчк