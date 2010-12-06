Мутко: сразу предупредил, что у меня не гарвардское произношение

Министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко рассказал о том, как подготавливал свою знаменитую речь, с которой он выступил 2 декабря в Цюрихе.

«Учил речь, наверное, недели две. Утром и вечером это было обязательным пунктом программы. Плюс ещё читал жене, дочкам, водителю. На телефоне был записан аудиоролик, слушал, когда свободная минутка выдавалась. Потом репетиции были… Кажется, я уже наизусть её выучил! Ночью разбуди – расскажу: „Диа президент Блаттер… Екзекьютив комити…“.

Жена поддерживала как могла. Дочки смеялись взахлеб. Водитель? Водитель реагировал спокойно. Он и не такое видал. А на репетициях у нас и без моей речи веселья хватало. Когда Александр Джорджадзе (директор по стратегическому планированию заявочного комитета „Россия-2018“. – Прим. ред.) выходил на сцену, чтобы изобразить Анну Нетребко или Елену Исинбаеву, все смеялись так, что прогоны можно было заканчивать.

Я всех сразу предупредил, что у меня не гарвардское произношение. А на сцене старался не думать о том, что на меня смотрят миллионы. Это было самым главным – отрешиться от всех прямых трансляций, а говорить только для тех, кто сидит передо мной. Людей, которых я знаю уже три с половиной года. По-настоящему „фром май харт“, от своего сердца. Я уже миллион раз рассказывал им о преимуществах российской заявки, поэтому, чтобы произвести впечатление, требовалось что-то принципиально новое», — цитирует Мутко Sovsport.ru.

По результатам поиска видео, находящегося в открытом доступе на сайтах компаний, предоставляющих услуги видеохостинга, были найдены следующие ссылки:

http://www.youtube.com/watch?v=Nx5k7jKGQyU&feature=player_embedded

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