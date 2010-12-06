Мутко: сразу предупредил, что у меня не гарвардское произношение

Министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко рассказал о том, как подготавливал свою знаменитую речь, с которой он выступил 2 декабря в Цюрихе.
«Учил речь, наверное, недели две. Утром и вечером это было обязательным пунктом программы. Плюс ещё читал жене, дочкам, водителю. На телефоне был записан аудиоролик, слушал, когда свободная минутка выдавалась. Потом репетиции были… Кажется, я уже наизусть её выучил! Ночью разбуди – расскажу: „Диа президент Блаттер… Екзекьютив комити…“.
Жена поддерживала как могла. Дочки смеялись взахлеб. Водитель? Водитель реагировал спокойно. Он и не такое видал. А на репетициях у нас и без моей речи веселья хватало. Когда Александр Джорджадзе (директор по стратегическому планированию заявочного комитета „Россия-2018“. – Прим. ред.) выходил на сцену, чтобы изобразить Анну Нетребко или Елену Исинбаеву, все смеялись так, что прогоны можно было заканчивать.
Я всех сразу предупредил, что у меня не гарвардское произношение. А на сцене старался не думать о том, что на меня смотрят миллионы. Это было самым главным – отрешиться от всех прямых трансляций, а говорить только для тех, кто сидит передо мной. Людей, которых я знаю уже три с половиной года. По-настоящему „фром май харт“, от своего сердца. Я уже миллион раз рассказывал им о преимуществах российской заявки, поэтому, чтобы произвести впечатление, требовалось что-то принципиально новое», — цитирует Мутко Sovsport.ru.
По результатам поиска видео, находящегося в открытом доступе на сайтах компаний, предоставляющих услуги видеохостинга, были найдены следующие ссылки:
http://www.youtube.com/watch?v=Nx5k7jKGQyU&feature=player_embedded
Администрация проекта «Чемпионат.ру» не несёт ответственности за содержание видео, взятого из сервисов обмена, показа и трансляции видео. Указанные файлы не размещаются на сайте «Чемпионат.ру» и могут быть найдены в свободном доступе на других интернет-сайтах. Мы не гарантируем качества трансляции и не несём ответственности за действия пользователей на предлагаемых сайтах. Использование данных файлов производится на собственный риск посетителей. Авторские права на использование данного видео в Интернете принадлежат пользователям или владельцам сайтов сервисов обмена, показа и трансляций видео в соответствии с пользовательским соглашением.
- 12 октября 2019
-
04:14
-
03:26
-
02:30
-
01:40
-
01:19
-
00:58
-
00:58
-
00:49
-
00:37
-
00:37
-
00:15
-
00:08
- 11 октября 2019
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:11
-
22:53
-
22:38
-
22:32
-
22:13
-
22:10
-
21:50
-
21:45
-
21:28
-
21:11
-
20:53
-
20:29
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
19:55
-
19:42
-
19:34