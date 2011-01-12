Карпин: объём работы будет большим, чем обычно, но надо терпеть

Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин обратился к своим подопечным перед началом первой тренировки на сборе в Белеке.

«До матча с „Базелем“ осталось 35 дней. И чтобы подойти к нему в хорошей готовности, придётся приложить максимум усилий. Объём работы на этом сборе будет большим, чем обычно. Но надо терпеть!» — приводит слова Карпина официальный сайт «Спартака».

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Базелем» состоится 17 февраля в Швейцарии.