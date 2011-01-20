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Рангник: Густаво – лучший шестой номер в бундеслиге

Рангник: Густаво – лучший шестой номер в бундеслиге
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Экс-наставник немецкого «Хоффенхайма» Ральф Рангник рассыпался в похвалах в адрес полузащитника мюнхенской «Баварии» Луиша Густаво, сообщает Bild.

Напомним, что еще совсем недавно бразильский футболист работал в «Хоффенхайме» под руководством Рангника, а в немецкий гранд перешел во время зимнего трансферного окна.

«Когда Луиш начал играть у нас, то с самого начала стал изучать немецкий язык. Он продемонстрировал не только дисциплину и соответствующие игровые качества, но и готовность учиться. Могу сказать, что в „Хоффенхайме“ он усовершенствовал свое обращение с мячом. В последнее время Луиш выдавал немало голевых передач, а иногда забивал и сам. Думаю, что он является лучшим шестым номером в бундеслиге», — сказал Рангник.

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