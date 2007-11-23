Адамов не попал в список 33-х лучших игроков чемпионата

По итогам заседания исполкома РФС, во время утверждения 33 лучших футболистов чемпионата России произошёл казусный инцидент. В названный список не попал разделивший лавры лучшего бомбардира Премьер-Лиги с Романом Павлюченко Роман Адамов из ФК «Москва». Как сообщает с места событий корреспондент «Чемпионат.ру» Артуш Мкртчян, в ближайшее время список будет пересмотрен.

Вратари: 1. А. Кински («Сатурн»), 2. В. Габулов («Кубань»). 3. С. Плетикоса («Спартак» М).

Правые защитники: 1. Б. Иванович («Локомотив»). 2. А. Анюков («Зенит»). 3. В. Березуцкий (ЦСКА).

Правые центральные защитники: 1. С. Игнашевич (ЦСКА). 2. Д. Колодин («Динамо»). 3. Р. Ковач («Спартак» М).

Левые центральные защитники: 1. Я. Дюрица («Сатурн»). 2. М. Штранцль («Спартак» М). 3. Н. Ломбертс («Зенит»).

Левые защитники: 1. А. Березуцкий (ЦСКА). 2. Ким Дон Чжин («Зенит2). 3. Э. Спахич (»Локомотив").

Правые полузащитники: М. Красич (ЦСКА). 2. В. Быстров («Спартак» М). 3. А. Иванов («Сатурн»).

Опорные полузащитники: 1. А. Тимощук («Зенит»). 2. Д. Хохлов («Динамо»). 3. А. Игонин («Сатурн»).

Левые полузащитники: 1. Юрий Жирков (ЦСКА). 2. Д. Билялетдинов («Локомотив»). 3. Д. Торбинский («Спартак» М).

Центральные полузащитники: 1. К. Зырянов («Зенит»). 2. Е. Титов («Спартак» М). 3. И. Семшов («Динамо»).

Правые нападающие: 1. Вагнер Лав (ЦСКА). 2. Роман Павлюченко («Спартак» М). 3. Данни («Динамо»).

Левые нападающие: 1. А. Аршавин («Зенит»). 2. Жо (ЦСКА). 3. Д. Сычёв («Локомотив»).