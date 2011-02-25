Мисимович успешно прошёл медобследование в "Динамо"
28-летний полузащитник «Галатасарая» Звездан Мисимович по инициативе московского «Динамо» успешно прошёл медобследование в одной из итальянских клиник. Об этом сообщает Fcdin.com.
Напомним, что права на Мисимовича всё ещё принадлежат его бывшему клубу – «Вольфсбургу», которому «Галатасарай» ещё должен € 5 млн за трансфер игрока. Именно поэтому «Динамо» сейчас ведёт переговоры с немецким клубом.
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