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Рауль: всегда хотел завершить карьеру в "Реале"

Рауль: всегда хотел завершить карьеру в "Реале"
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Нападающий немецкого «Шальке-04» Рауль заявил, что всегда мечтал завершить свою профессиональную карьеру в мадридском «Реале», однако обстоятельства сложились по-другому передаёт AS.

«Я всегда мечтал о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь в „Реале“. Однако обстоятельства изменились, и я вынужден был покинуть родной клуб. Признаюсь, что было очень сложно решиться на такой шаг, оставляя там стольких друзей. Но я продолжаю оставаться мадридистом и слежу за выступлениями команды в Германии”, — сказал Рауль.

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