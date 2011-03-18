Юран: "Порту" не простит "Спартаку" ошибок

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился своим мнением о предстоящем противостоянии московского клуба с португальским «Порту» в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

«Порту», за который я играл, пожалуй, самый сильный соперник, на которого можно было попасть. «Порту» хорошо знаком нашим болельщикам по недавним матчам с ЦСКА. Так что о силе этой команды все наслышаны. Более того, скажу, что «Порту» — фаворит этого розыгрыша Лиги Европы.

Естественно, с португальцами нужно играть агрессивно и навязывать свою игру, что временами делал ЦСКА. Если будет скованность и боязнь, которую почувствуют португальцы, ждите больших проблем.

И главное «Спартаку» не сыграть так, как с ростовчанами. Тогда четырьмя голами не отделаешься, штук восемь могут забить. Не ущемляя достоинства «Ростова», всё же уровень португальцев куда выше и ошибок они не простят. Если «Спартак» попадёт в нокдаун, его добьют.

Но тем не менее «Спартак» закалился, всё-таки вышел в четвертьфинал, и какая-то уверенность должна быть", — рассказал Юран в интервью Sovsport.ru.