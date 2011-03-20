Роббен может пропустить мартовские матчи сборной Нидерландов

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен, вызванный в сборную Нидерландов впервые после финала чемпионата мира 2010 года, может всё же пропустить ближайшие игры национальной команды своей страны, которые состоятся 25 и 29 марта.

Дело в том, что Роббен получил повреждение приводящей мышцы в матче 27-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга», сообщает интернет-издание Goal.com. Пока неизвестно, насколько является серьёзным это повреждение. В ближайшее время Роббен будет осмотрен врачами «Баварии», после чего будут сделаны выводы.