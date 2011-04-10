«Крылья Советов» поблагодарили болельщиков за поддержку в домашнем матче четвёртого тура чемпионата России с «Локомотивом», который завершился победой самарского клуба со счётом 1:0.

«Крылья Советов» от всей души благодарят каждого из 15 тысяч болельщиков, поддержавших команду на «Металлурге» в игре с «Локомотивом». Несмотря на дождь, на стадионе собралась многотысячная аудитория любителей футбола, которая внесла неоценимый вклад в победу.

Именно особая энергетика трибун помогла команде переломить ход тяжелейшего матча и забить решающий гол в самом конце поединка. Такие матчи являются лучшим доказательством того, что футболисты и болельщики являются единым целым и могут вместе добиться многого", — говорится на официальном сайте «Крыльев Советов».