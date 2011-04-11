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Луис Адриано: почему бы нам не обыграть "Барсу" 4:0?

Луис Адриано: почему бы нам не обыграть "Барсу" 4:0?
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Шахтёра» Луис Адриано не оставляет надежд на то, что его команде удастся выйти полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение в первом матче от «Барселоны» со счётом 1:5.

«Мы хотим обыграть „Барсу“ и выйти в следующий этап. Какой смысл выходить на поле, если ты уже смирился с непопаданием в полуфинал? „Барселона“ обыграла нас дома со счётом 5:1, почему бы нам не выиграть в ответной встрече со счётом 4:0? Мы уже выигрывали у „Ромы“ — 3:0. Теперь от нас потребуется забить на гол больше. Впереди ещё 90 минут, и команда верит в конечный успех», — цитирует Адриано Sport.

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