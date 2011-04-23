Гол Булыкина не помог "Ден Хаагу" отобрать очки у "Твенте"
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В рамках 32-го тура чемпионата Нидерландов «Твенте» обыграл в гостях «Ден Хааг» со счётом 2:1, благодаря чему вышел в единоличные лидеры.
В активе «Твенте» теперь 68 очков, что на три больше, чем у занимающего второе место ПСВ, который, впрочем, провёл на игру меньше. Расположившийся на третьей строчке «Аякс» имеет в своём активе 64 очка, но при этом тоже провёл на игру меньше, чем «Твенте».
Стоит отметить, что единственный гол «Ден Хаага» в матче с «Твенте» забил российский нападающий Дмитрий Булыкин. Это его 19-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов.
Чемпионат Нидерландов
32-й тур
«Ден Хааг» (Гаага) – «Твенте» (Энсхеде) – 1:2
Голы: Руис, 61 (0:1); Булыкин, 70 (1:1); де Йонг, 86 (1:2).
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