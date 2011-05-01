Манчини: для выступления в Лиге чемпионов "Сити" нужно усиление

Главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини считает, что его команде понадобится усиление, если она будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Мы начали работать над нашими трансферными целями два-три месяца назад. Но пока что трудно называть конкретные имена — у нас многие игроки ушли в аренду и мы не знаем, кто покинет клуб.

Однако если мы будем выступать в Лиге чемпионов, то нам нужно усиление. Если играть в этом турнире, а также в премьер-лиге и Кубке Англии, то нужно больше сильных футболистов. У нас были проблемы в феврале и марте, когда мы играли в Лиге Европы, чемпионате и Кубке и у нас были травмированные футболисты.

В настоящий момент не планируется вести никаких переговоров с владельцами, потому что все в клубе сфокусированы на предстоящих матчах.

Однако мы можем поговорить после финала Кубка Англии. Пока что у нас только одна цель – выиграть все оставшиеся матчи в премьер-лиге, а также финал Кубка против „Стока“. Но мы уже планируем следующий сезон, определяемся с игроками, которые нам понадобятся», — цитирует Манчини Sky Sports.