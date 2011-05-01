Защитник "Барселоны" Милито получил травму
Защитник «Барселоны» Габриэль Милито получил травму в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад», который завершился поражением каталонского клуба со счётом 1:2.
Аргентинский футболист надорвал мышцу бедра, сообщает официальный сайт «Барселоны». Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения им медицинского обследования.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Милито принял участие в 10 матчах «Барселоны».