"Анжи" опроверг интерес к Семшову
Генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков опроверг информацию о том, что махачкалинский клуб проявляет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Игорю Семшову.
«Первый раз слышу, что мы проявляем интерес к Игорю Семшову. Удаления в матче с „Анжи“ недостаточно, чтобы мы пригласили игрока. Нет, полагаю, эта информация из разряда слухов», — цитирует Чистякова Sovsport.ru.
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