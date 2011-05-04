"Анжи" опроверг интерес к Семшову

Генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков опроверг информацию о том, что махачкалинский клуб проявляет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Игорю Семшову.

«Первый раз слышу, что мы проявляем интерес к Игорю Семшову. Удаления в матче с „Анжи“ недостаточно, чтобы мы пригласили игрока. Нет, полагаю, эта информация из разряда слухов», — цитирует Чистякова Sovsport.ru.