Бенитес: "Ливерпуль" мог вырвать победу

Главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес остался недоволен ничейным результатом в матче с «Миддлсбро» (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата Англии.

«Игра состояла из двух совершенно разных таймов. Несмотря на неплохое для нас начало, мы затем отдали инициативу, пропустили гол. Второй тайм получился более удачным. Мы создали моменты, шли всё время вперёд, контролировали мяч. На выезде ничья, конечно, приемлемый результат, но в нашем положении никак нельзя терять очки. Мы были близки к победе, от того этот итог вызвал у нас только разочарование», — цитирует испанского наставника Sky Sports.