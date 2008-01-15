Ребров: Лобановский был прав, когда запрещал читать прессу

Нападающий киевского «Динамо» Сергей Ребров считает, что украинские СМИ сыграли свою роль в формировании нездорового микроклимата в команде во второй половине прошлого года.

«Считаю, что все рассуждения о трениях внутри команды стали следствием поражений в еврокубках. У каждого клуба бывают неудачные футбольные периоды. Когда у нас ничего не получалось, СМИ только добавляли масла в огонь. Думаю, в сложные моменты пресса должна хоть немного поддержать команду, а не макать её лицом в грязь. В последнее время я сам не мог понять, что творится с командой. Мы играли плохо, и гневные публикации в газетах не могли позитивно повлиять на футболистов. Лобановский был прав, когда в определённые моменты запрещал нам читать прессу», — приводит слова футболиста football.ua.