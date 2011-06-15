Нолан может продолжить карьеру в «Вест Хэме»
Поделиться
Полузащитник Кевин Нолан, вероятно, продолжит карьеру в «Вест Хэме», сообщает Press Association. По информации источника, 28-летний футболист в ближайшее время должен пройти медицинское обследование в расположении лондонского клуба.
Напомним, что Нолан отказался подписывать новый контракт с «Ньюкаслом», в составе которого он принял участие в 30 матчах и забил 12 голов в рамках минувшего сезона английской премьер-лиги.
Комментарии
- 16 августа 2026
-
21:09
-
21:06
-
20:42
-
20:40
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:28
-
20:12
-
20:12
-
20:04
-
20:02
-
20:01
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:48
-
19:44
-
19:42
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:25
-
19:24
-
19:06
-
19:05
-
19:03
-
18:57
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:38