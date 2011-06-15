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Нолан может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

Нолан может продолжить карьеру в «Вест Хэме»
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Полузащитник Кевин Нолан, вероятно, продолжит карьеру в «Вест Хэме», сообщает Press Association. По информации источника, 28-летний футболист в ближайшее время должен пройти медицинское обследование в расположении лондонского клуба.

Напомним, что Нолан отказался подписывать новый контракт с «Ньюкаслом», в составе которого он принял участие в 30 матчах и забил 12 голов в рамках минувшего сезона английской премьер-лиги.

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