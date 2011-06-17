Киевское "Динамо" возьмёт на сбор форварда "Металлурга" Ади
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Главный тренер киевского «Динамо» Юрий Сёмин рассказал, что возьмёт на тренировочный сбор в Австрию 21-летнего нигерийского форварда донецкого «Металлурга» Фанендо Ади. Также Сёмин опроверг слухи о появлении в стане вице-чемпионов Украины на сборах форварда «Севастополя» Майкла Чиди, защитника «Металлурга» Аделея Айоделе, а также нападающего французского «Сошо» Брауна Идейе, с которым киевляне ведут активные переговоры о трансфере.
«Не знаю, откуда появилась информация о Чиди и Айоделе. Может, кого-то ввело в заблуждение созвучие фамилий и национальная принадлежность игроков. Но на сборе их с нами не будет», — цитирует российского специалиста «Спорт-экспресс в Украине».
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