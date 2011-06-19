Муслин: кубанское дерби прошло в корректной борьбе

Главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин после победы над «Кубанью» со счётом 1:0 в рамках 14-го тура Премьер-Лиги отметил, что футболисты обеих команд не допускали грубости, несмотря на две красные карточки.

«У нашего соперника было немного моментов, но была возможность забить с пенальти. „Кубань“ этой возможностью не воспользовалась. Для нас эта победа в дерби очень важна. Мы с „Кубанью“ соперники на поле, но дерби проходило в корректной борьбе. Сегодня мы победили, в прошлом году „Кубань“ победила дважды, но эти результаты не должны влиять на отношения между командами», — цитирует Муслина РИА «Новости».