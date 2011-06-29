Петреску: если газеты куда-то "назначают", это повод для радости
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Главный тренер «Кубани» Дан Петреску выразил своё отношение к информации об интересе к нему со стороны московского «Локомотива».
«То, что пишут обо мне… Плохо, когда пресса тебя увольняет. Значит, ты что-то делаешь не так, раз люди позволяют себе подобные выводы. Если же газеты тебя куда-то „назначают“, это повод для радости: плохого тренера не позовут в новую команду. А вообще, когда о вас хоть что-то пишут, уже здорово. Значит, вы кому-то интересны. Плохо, когда о вас никто не вспоминает. Вот это — настоящая проблема, а всё остальное — нет», — цитирует румынского специалиста «Спорт-экспресс».
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