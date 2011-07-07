Да Сильва: Неймара нельзя впускать в штрафную площадку

Защитник сборной Парагвая Пауло да Сильва заявил в преддверии матча группового раунда Кубка Америки с национальной командой Бразилии, что нападающий «пентакампеонов» Неймар очень опасен, передаёт ESPN.

«Это очень лёгкий и быстрый футболист, обладающий высоким мастерством. Поэтому нужно всегда опережать его. Необходимо находиться рядом с ним и предотвращать его проникновения в штрафную площадку. Он уже продемонстрировал, что обладает высоким классом. А в целом сборная Бразилии старается использовать свободные зоны, которые оставляет ей соперник», — сказал да Сильва.