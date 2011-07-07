Варгас: против сборной Мексики придётся нелегко

Полузащитник сборной Перу Хосе Мануэль Варгас уверен, что противостояние с мексиканской сборной, которое состоится в рамках второго матча группового турнира Кубка Америки, будет для его команды достаточно сложным, передаёт ESPN.

«Конечно, первый матч с Уругваем, завершившийся ничьей, можно считать удачным. Однако мы ещё не побеждали. Команда должна идти вперёд шаг за шагом, а игра с Мексикой очень важна для нас. Что же касается меня самого, то травма уже не беспокоит. Я готов сыграть хоть 95 минут», — заявил Варгас.