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Варгас: против сборной Мексики придётся нелегко

Варгас: против сборной Мексики придётся нелегко
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Полузащитник сборной Перу Хосе Мануэль Варгас уверен, что противостояние с мексиканской сборной, которое состоится в рамках второго матча группового турнира Кубка Америки, будет для его команды достаточно сложным, передаёт ESPN.

«Конечно, первый матч с Уругваем, завершившийся ничьей, можно считать удачным. Однако мы ещё не побеждали. Команда должна идти вперёд шаг за шагом, а игра с Мексикой очень важна для нас. Что же касается меня самого, то травма уже не беспокоит. Я готов сыграть хоть 95 минут», — заявил Варгас.