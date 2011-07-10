Sport.ua: Олейник подписал контракт с "Днепром"

«Днепр» подписал контракт с 24-летним полузащитником «Металлиста» Денисом Олейником. По информации Sport.ua, за досрочный разрыв футболистом контракта с бронзовым призёром чемпионата Украины «Днепр» заплатил «Металлисту» €10 млн.
Переход Олейника в командуХуанде Рамоса стал возможным, благодаря пункту в контракте футболиста о минимальной сумме, за которую «Металлист» был готов расстаться со своим хавбеком.
Напомним, полузащитник готов остаться в Харькове, но требует существенного увеличения заработной платы. Кроме того, футболист поставит подпись под новым контрактом лишь в том случае, если в договоре будет прописана сумма отступных. В нынешнем контракте такая опция отсутствует, что обязывает селекционеров «Днепра» вести переговоры с руководством «Металлиста». Днепропетровская команда готова удовлетворить финансовые требования Олейника.
- 2 марта 2022
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