Sport.ua: Олейник подписал контракт с "Днепром"

«Днепр» подписал контракт с 24-летним полузащитником «Металлиста» Денисом Олейником. По информации Sport.ua, за досрочный разрыв футболистом контракта с бронзовым призёром чемпионата Украины «Днепр» заплатил «Металлисту» €10 млн.

Переход Олейника в командуХуанде Рамоса стал возможным, благодаря пункту в контракте футболиста о минимальной сумме, за которую «Металлист» был готов расстаться со своим хавбеком.

Напомним, полузащитник готов остаться в Харькове, но требует существенного увеличения заработной платы. Кроме того, футболист поставит подпись под новым контрактом лишь в том случае, если в договоре будет прописана сумма отступных. В нынешнем контракте такая опция отсутствует, что обязывает селекционеров «Днепра» вести переговоры с руководством «Металлиста». Днепропетровская команда готова удовлетворить финансовые требования Олейника.