Болгарский "Литекс" победил черногорский "Могрен"

Болгарский «Литекс» и в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл черногорский «Могрен». Встреча в Ловече завершилась с крупным счётом 3:0.

В следующем раунде турнира «Литекс» сыграет с сильнейшим в паре «Сконто» (Латвия) — «Висла» (Польша).

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Литекс» (Ловеч, Болгария) – «Могрен» (Будва, Черногория) – 3:0

Голы: Занев, 3 (1:0); Тодоров, 49 – с пенальти (2:0); Янев, 80 (3:0).

Первый матч: 2:1.