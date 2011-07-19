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Болгарский "Литекс" победил черногорский "Могрен"

Болгарский "Литекс" победил черногорский "Могрен"
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Болгарский «Литекс» и в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл черногорский «Могрен». Встреча в Ловече завершилась с крупным счётом 3:0.

В следующем раунде турнира «Литекс» сыграет с сильнейшим в паре «Сконто» (Латвия) — «Висла» (Польша).

Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Литекс» (Ловеч, Болгария) – «Могрен» (Будва, Черногория) – 3:0
Голы: Занев, 3 (1:0); Тодоров, 49 – с пенальти (2:0); Янев, 80 (3:0).

Первый матч: 2:1.

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