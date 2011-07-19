Болгарский "Литекс" победил черногорский "Могрен"
Поделиться
Болгарский «Литекс» и в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл черногорский «Могрен». Встреча в Ловече завершилась с крупным счётом 3:0.
В следующем раунде турнира «Литекс» сыграет с сильнейшим в паре «Сконто» (Латвия) — «Висла» (Польша).
Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд. Ответный матч
«Литекс» (Ловеч, Болгария) – «Могрен» (Будва, Черногория) – 3:0
Голы: Занев, 3 (1:0); Тодоров, 49 – с пенальти (2:0); Янев, 80 (3:0).
Первый матч: 2:1.
Комментарии
- 19 марта 2023
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:30
-
10:23
-
10:14
-
10:14
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
08:47
-
08:43
-
08:33
-
08:28
-
08:25
-
08:06
-
07:51
-
07:33
-
07:27
-
07:09
-
06:20
-
04:59
-
00:55
-
00:49
-
00:46
-
00:38
-
00:32
-
00:06
-
00:04
-
00:04
- 18 марта 2023
-
23:59
Партнерский контент