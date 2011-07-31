Похлак: шансы у сборной Эстонии есть

Президент эстонского футбольного союза Айвар Похлак поделился своим мнением о жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира — 2014, по итогам которой эстонцам предстоит сыграть в одной группе с Нидерландами, Турцией, Венгрией, Румынией и Андоррой.

«Речь идёт о несколько необычном результате жеребьёвки: Турция, Румыния и Венгрия – противники, играющиe в эмоциональный и техничный футбол, Андорра – сборная, которая играет в силовой и провокационный футбол, проигрывает большинство встреч, но делает каждую из них трудной для противника.

В матчах против Румынии, Венгрии и Турции я бы сделал упор на игровую дисциплину и отношение к игре. Все три команды несколько отличаются друг от друга, но это, в общем, те команды, которые при неблагоприятном течении игры начинают нервничать и дают шанс сопернику. Важно и то обстоятельство, что мы редко встречались с Румынией и Венгрией после восстановления независимости.

О наших шансах я бы сказал, что они есть у нашей сборной на каждом этапе, но было бы правильнее думать не о выходе в следующий круг, а идти от игры к игре — как с точки зрения пунктов, так и с точки зрения развития. Теоретически именно так должно происходить покорение вершины», — сказал Похлак в интервью dzd.ee.