Похлак: шансы у сборной Эстонии есть

Президент эстонского футбольного союза Айвар Похлак поделился своим мнением о жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира — 2014, по итогам которой эстонцам предстоит сыграть в одной группе с Нидерландами, Турцией, Венгрией, Румынией и Андоррой.
«Речь идёт о несколько необычном результате жеребьёвки: Турция, Румыния и Венгрия – противники, играющиe в эмоциональный и техничный футбол, Андорра – сборная, которая играет в силовой и провокационный футбол, проигрывает большинство встреч, но делает каждую из них трудной для противника.
В матчах против Румынии, Венгрии и Турции я бы сделал упор на игровую дисциплину и отношение к игре. Все три команды несколько отличаются друг от друга, но это, в общем, те команды, которые при неблагоприятном течении игры начинают нервничать и дают шанс сопернику. Важно и то обстоятельство, что мы редко встречались с Румынией и Венгрией после восстановления независимости.
О наших шансах я бы сказал, что они есть у нашей сборной на каждом этапе, но было бы правильнее думать не о выходе в следующий круг, а идти от игры к игре — как с точки зрения пунктов, так и с точки зрения развития. Теоретически именно так должно происходить покорение вершины», — сказал Похлак в интервью dzd.ee.
- 19 сентября 2022
-
14:20
-
14:10
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
13:33
-
13:15
-
13:11
-
13:06
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:46
-
12:38
-
12:26
-
12:23
-
12:19
-
12:11
-
12:00
-
11:56
-
11:53
-
11:34
-
11:30
-
11:17
-
11:15
-
11:15
-
11:12
-
11:06
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:01