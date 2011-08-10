Сабелья: хочу видеть Верона на посту менеджера сборной
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Наставник сборной Аргентины Алехандро Сабелья выразил желание, чтобы полузащитник «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон стал менеджером национальной команды, передаёт ESPN.
Напомним, что ассоциация футбола Аргентины (AFA) в данный момент рассматривает кандидатуру экс-футболиста «альбиселесте» на этот пост.
«Мы все знаем, что значит Верон для аргентинского футбола и национальной команды. Верон представляет собой большую ценность, однако это решение зависит не только от меня. Кроме того, он продлил контракт с „Эстудиантесом“, что свидетельствует о том, что он хочет играть. Мы примем во внимание и это обстоятельство», — заявил Сабелья.
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