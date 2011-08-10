Сабелья: хочу видеть Верона на посту менеджера сборной

Наставник сборной Аргентины Алехандро Сабелья выразил желание, чтобы полузащитник «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон стал менеджером национальной команды, передаёт ESPN.

Напомним, что ассоциация футбола Аргентины (AFA) в данный момент рассматривает кандидатуру экс-футболиста «альбиселесте» на этот пост.

«Мы все знаем, что значит Верон для аргентинского футбола и национальной команды. Верон представляет собой большую ценность, однако это решение зависит не только от меня. Кроме того, он продлил контракт с „Эстудиантесом“, что свидетельствует о том, что он хочет играть. Мы примем во внимание и это обстоятельство», — заявил Сабелья.