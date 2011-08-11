Блохин: некоторых игроков "затрясло"

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин после проигранного матча сборной Швеции в Харькове (0:1) заявил, что некоторых игроков — дебютантов команды «затрясло» из-за волнения.

«Почему только два дебюта, Антонов и Эдмар? А Чеберячко, Мандзюк? В целом дебюты могу оценить очень просто: чемпионат Украины — это не уровень национальной сборной и даже не уровень Лиги чемпионов, — цитирует Блохина „Динамо Киев от Шурика“. — Нужно всё-таки иметь международный опыт. Доказывать здесь свой класс очень тяжело. Даже если ты выделяешься в чемпионате Украины, в сборной нужно показывать более высокий уровень. Никуда тут не денешься. А дебют всегда бывает или очень хороший, или очень плохой. Скорее всего, ребят просто „затрясло“. Но это естественно. Как бы мы с ними ни разговаривали, времени очень мало. Тут не успеваешь даже по тактике что-то объяснить. Играем фактически с листа. Поэтому если говорить о первых 25 минутах матча, то это было естественное состояние команды. По-другому и быть не могло».