Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Блохин: некоторых игроков "затрясло"

Блохин: некоторых игроков "затрясло"
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин после проигранного матча сборной Швеции в Харькове (0:1) заявил, что некоторых игроков — дебютантов команды «затрясло» из-за волнения.

«Почему только два дебюта, Антонов и Эдмар? А Чеберячко, Мандзюк? В целом дебюты могу оценить очень просто: чемпионат Украины — это не уровень национальной сборной и даже не уровень Лиги чемпионов, — цитирует Блохина „Динамо Киев от Шурика“. — Нужно всё-таки иметь международный опыт. Доказывать здесь свой класс очень тяжело. Даже если ты выделяешься в чемпионате Украины, в сборной нужно показывать более высокий уровень. Никуда тут не денешься. А дебют всегда бывает или очень хороший, или очень плохой. Скорее всего, ребят просто „затрясло“. Но это естественно. Как бы мы с ними ни разговаривали, времени очень мало. Тут не успеваешь даже по тактике что-то объяснить. Играем фактически с листа. Поэтому если говорить о первых 25 минутах матча, то это было естественное состояние команды. По-другому и быть не могло».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020