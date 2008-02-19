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Онопко: большие деньги негативно сказались на нашем футболе

Онопко: большие деньги негативно сказались на нашем футболе
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Заместитель директора Департамента сборных России РФС Виктор Онопко считает, что отечественные игроки и специалисты, имеющие опыт выступлений или работы за границей могут оказать отечественному футболу неоценимую помощь.

«Те, кто играл за границей, безусловно, помогут нашему футболу. Вернее, не только те, кто играл, но и кто там учился. Например, Рашид Рахимов и Станислав Черчесов, возглавляющие сейчас „Спартак“ и „Локомотив“ соответственно. Уверен, нужно как можно больше привлекать в руководств