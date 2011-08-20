Видеотрансляция матча ЦСКА — "Томь"

В субботу, 20 августа, состоится матч 21-го тура Премьер-Лиги между ЦСКА и «Томью».
Посетители «Фанат.ру» имеют возможность просмотреть этот матч в прямом эфире. Для этого необходимо перейти по данной ссылке:
Видеотрансляция матча Премьер-Лиги ЦСКА — «Томь».
Время начала игры – 18:00.
Стоимость просмотра одного матча в прямом эфире составит от 75 рублей при оплате с помощью SMS, при этом регистрация на «Фанат.ру» необязательна.
Напомним, что посетители «Чемпионат.com» могут оплачивать просмотр прямых трансляций чемпионата России в Премьер-Лиге не только посредством SMS, но и при помощи монет: стоимость одной прямой трансляции составит пять монет (50 рублей).
Ознакомиться со списком всех предлагаемых трансляций можно по данной ссылке: прямые видеотрансляции на «Фанат.ру».
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