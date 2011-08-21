"Ворскла" и "Днепр" голов друг другу не забили

Полтавская «Ворскла» и днепропетровский «Днепр» не выявили победителя в матче седьмого тура украинской премьер-лиги, завершив очное противостояние со счётом 0:0.

В первом тайме активнее на поле смотрелись подопечные Николая Павлова, которые выглядели более свежими после матчей Лиги Европы, однако вместо острой игры в атаке футболисты избрали инертное выжидание ошибок со стороны соперников. В результате первые 45 минут матча завершились практически без голевых моментов.

Во втором тайме реальный шанс открыть счёт имел Даллку, но албанец не попал в створ ворот Лаштувки после удара с подачи углового.

Под занавес матча, когда команды уже доигрывали встречу, едва не вырвал победу для «Ворсклы» Ребенок, который не воспользовался точной навесной передачей Маркоски, но в итоге в Полтаве зафиксирована сухая ничья.

Украина. Премьер-лига

7-й тур

«Ворскла» (Полтава) – «Днепр» (Днепропетровск) – 0:0.

