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"Ворскла" и "Днепр" голов друг другу не забили

"Ворскла" и "Днепр" голов друг другу не забили
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Полтавская «Ворскла» и днепропетровский «Днепр» не выявили победителя в матче седьмого тура украинской премьер-лиги, завершив очное противостояние со счётом 0:0.

В первом тайме активнее на поле смотрелись подопечные Николая Павлова, которые выглядели более свежими после матчей Лиги Европы, однако вместо острой игры в атаке футболисты избрали инертное выжидание ошибок со стороны соперников. В результате первые 45 минут матча завершились практически без голевых моментов.

Во втором тайме реальный шанс открыть счёт имел Даллку, но албанец не попал в створ ворот Лаштувки после удара с подачи углового.

Под занавес матча, когда команды уже доигрывали встречу, едва не вырвал победу для «Ворсклы» Ребенок, который не воспользовался точной навесной передачей Маркоски, но в итоге в Полтаве зафиксирована сухая ничья.

Украина. Премьер-лига
7-й тур

«Ворскла» (Полтава) – «Днепр» (Днепропетровск) – 0:0.

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